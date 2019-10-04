ALTINDA HAFİF DÜŞÜŞ!
Altın fiyatları...
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Altın fiyatları birçok vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 276 lira olurken, altın fiyatlarındaki ufak hareketler sürüyor. Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor...
Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlerde bir miktar düşüş gözleniyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 276 lira bandında seyrediyor çeyrek altın ise 452 liradan işlem görüyor. İşte altında güncel rakamlar…
ALTIN FİYATLARI 4 EKİM
Gram altın: 276,07 TL alış, 276,11 TL satış.
Çeyrek altın: 442,00 TL alış, 452,30 satış.
Cumhuriyet altını: 1.835,00 TL alış, 1.863,00 satış.
Yarım altın: 880,33 TL alış, 903,66 TL satış.
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 4 Ekim 2019
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