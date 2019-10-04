ALTINDA HAFİF DÜŞÜŞ!

Altın fiyatları birçok vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 276 lira olurken, altın fiyatlarındaki ufak hareketler sürüyor. Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor...