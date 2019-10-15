ALTINDA HAFİF DÜŞÜŞ!
Altın fiyatları...
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Dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,89 artışla 285,20 liradan tamamladı. Bugün ise altın fiyatları hafif bir düşüşle güne giriş yaptı. Altının gram fiyatı 284,61 lira seviyelerinde. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte güncel rakamlar...
Altın fiyatları gündem gelişmeleriyle birlikte değişmeler yaşıyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 284,61 TL
Çeyrek altın: 464,84 TL
Yarım altın: 930,11 TL
Cumhuriyet altını: 1.912 TL
Etiketler : altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 15 Ekim 2019
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