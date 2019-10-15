ALTINDA HAFİF DÜŞÜŞ!

Dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,89 artışla 285,20 liradan tamamladı. Bugün ise altın fiyatları hafif bir düşüşle güne giriş yaptı. Altının gram fiyatı 284,61 lira seviyelerinde. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte güncel rakamlar...