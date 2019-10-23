ALTINDA HAFİF DÜŞÜŞ!

Güvenilir yatırım aracı olarak görülen altının fiyatlarındaki yükselişler yatırımcıların ilgisini arttırıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,36 azalışla 279,00 lira oldu. Özellikle çeyrek ve yarım altındaki son durum merak ediliyor.

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.858,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 279,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

Gram Altın 279.00

Cumhuriyet Ata Lira 1.858,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 258,00

Lira(Tam) Altın 1.816,00

Yarım Altın 908,00

Çeyrek Altın 454,00