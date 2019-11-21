ALTINDA HAFİF HAREKETLİLİK!
Altın...
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Altın fiyatlarında ufak hareketlilik sürerken analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde henüz netice alınamamasının altın fiyatlarında oynaklığa sebep olduğunu belirtiyor. Gram altın, dün altının ons fiyatındaki sınırlı yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,7 değer kaybederek günü 269,7 liradan tamamlamıştı. İşte bugünün çeyrek ve gram altın fiyatları...
Dün Doları takiben gram altında da azalış eğilimi görülüyor, 24 ayar gram altın yüzde 0,10 düşüşle 268 liraya indi. Bugün ise altının gramı sabah saatlerinde 269 liradan işlem görmeye başladı. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde…
ALTIN FİYATLARI 21 KASIM
Çeyrek Altın: 441,93 Lira
Gram Altın: 269,73 Lira
Yarım Altın: 883,85 Lira
Cumhuriyet Altını: 1.818,00 Lira
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