ALTINDA HAFİF HAREKETLİLİK!

Altın fiyatlarında ufak hareketlilik sürerken analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde henüz netice alınamamasının altın fiyatlarında oynaklığa sebep olduğunu belirtiyor. Gram altın, dün altının ons fiyatındaki sınırlı yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,7 değer kaybederek günü 269,7 liradan tamamlamıştı. İşte bugünün çeyrek ve gram altın fiyatları...