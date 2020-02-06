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ALTINDA HAREKETLİ GÜNLER!

ALTINDA HAREKETLİ GÜNLER!

Altın...

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Geçtiğimiz hafta altın fiyatları hareketli günler yaşadı. Altın yakın zamandaki hızla düşüşünün ardından yatırımcıların yayılmaya devam eden corona virüsü endişeleriyle hafif yükseldi. İşte 6 Şubat tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT

Gram altın: 298,92 Lira

Çeyrek altın: 489,67 Lira

Yarım altın: 979,53 Lira

Cumhuriyet altını: 2.012,00 Lira

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