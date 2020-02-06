ALTINDA HAREKETLİ GÜNLER!
Altın...
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Geçtiğimiz hafta altın fiyatları hareketli günler yaşadı. Altın yakın zamandaki hızla düşüşünün ardından yatırımcıların yayılmaya devam eden corona virüsü endişeleriyle hafif yükseldi. İşte 6 Şubat tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT
Gram altın: 298,92 Lira
Çeyrek altın: 489,67 Lira
Yarım altın: 979,53 Lira
Cumhuriyet altını: 2.012,00 Lira
Etiketler : altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 6 Şubat 2020
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