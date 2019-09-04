ALTINDA HAREKETLİLİK!

Altın fiyatları son günlerde hareketli şekilde seyrediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 284 lira bandında seyrediyor. İşte altında güncel rakamlar…

Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 284 lira seviyelerinde. Peki altında bugün son durum ne? İşte 4 Eylül güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 4 EYLÜL

GRAM ALTIN: 284,28 TL’den alınırken, 284,33 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 455,50 TL’den alınırken, 465,81 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 908,86 TL’den alınıyor ve 932,35 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.888,00 TL’den alınıyor, 1.916,00 TL’den satılıyor.