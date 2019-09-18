ALTINDA HAREKETLİLİK!
Altın fiyatları...
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Gündemdeki gelişmeler devam ediyor ve piyasalar etkileniyor. Altın fiyatlarındaki hareket sürerken altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları genellikle değişen döviz kurları nedeniyle hareketlilik yaşıyor. Haberimizden güncel altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz…
Yatırımcının merak ettiği konular arasında altın fiyatları ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altının fiyatı saat 07:30 itibari ile 275,71 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel rakamlar…
18 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
YARIM ALTIN: Alış 878,63 TL Satış 901,36 TL
GRAM ALTIN: Alış 275,66 TL Satış 275,71 TL
ÇEYREK ALTIN: Alış 440,69 TL Satış 450,68 TL
CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.828,00 TL Satış 1.855,00 TL
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 18 Eylül 2019
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