ALTINDA SAKİN SEYİR...

Ekonomide yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Altının gramı günün ilk dakikalarında 223,06 TL ile satışa sunuluyor. Peki çeyrek altın fiyatları düştü mü? İşte 6 Mart güncel altın fiyatları...