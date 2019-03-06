ALTINDA SAKİN SEYİR...
Altın...
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Ekonomide yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Altının gramı günün ilk dakikalarında 223,06 TL ile satışa sunuluyor. Peki çeyrek altın fiyatları düştü mü? İşte 6 Mart güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün de ekonomi gündeminin zirvesinde yer alıyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın fiyatı düştü mü? sorularının cevabını arıyor. Peki, altın fiyatları 6 Mart Çarşamba gününe nasıl başladı? İşte detaylar…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Çeyrek Altın 356.7 lira
Gram Altın 223,06 lira
Cumhuriyet Altını 1477.6 lira
22 Ayar Altın 202.7 lira
Yarım Altın 713.5 lira
Ons Altın 6934.7 lira
Reşat Altın 1519.2 lira
Tam Altın 1430 lira
Ata Altın 1472.6 lira
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