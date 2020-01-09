ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 9 Ocak Perşembe günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları ABD ile İran geriliminin ardından sert yükselişe geçerken gram altının fiyatı 302,42 liradan, çeyrek altın ise 494,46 liradan işlem görüyor. Peki, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 9 Ocak güncel altın fiyatları...