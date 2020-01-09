ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
Altın...
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Altın fiyatları ne kadar? sorusu 9 Ocak Perşembe günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları ABD ile İran geriliminin ardından sert yükselişe geçerken gram altının fiyatı 302,42 liradan, çeyrek altın ise 494,46 liradan işlem görüyor. Peki, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 9 Ocak güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? sorusu 9 Ocak Perşembe günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 302,42 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 2.031,00 liradan işlem görüyor. İşte, 9 Ocak 2020 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
302,25
302,42
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
296,29
296,37
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.560,45
1.560,64
ÇEYREK ALTIN FİYATI
483,60
494,46
YARIM ALTIN FİYATI
964,19
988,92
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.001,00
2.031,00
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
220,64
220,77
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
275,65
275,81
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 9 Ocak 2020
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