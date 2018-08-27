ALTINDA SON DURUM...
Altını olanlar dikkat!
A+A-
Son aylarda Amerika ile yaşanan gerilim nedeniyle dolar dalgalanma gösterirken altın fiyatları da aynı dalgalanmayı gösteriyor. Altın kaç lira oldu sorusu altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. Ülkemizde küçük yatırımcının gözdesi altın fiyatlarında yükseliş trendi yavaşladı. Bugün yani 27 Ağustos'ta gram altının Kapalıçarşı'daki alış fiyatı 232,96 lira, satış fiyatı ise 233,06 lira oldu.
GRAM ALTIN NE KADAR?
232,96 liradan alınırken, 233,06 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın ise 365,92 liradan alınırken 375,66 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 729,55’den alınırken 751,33 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1.520,00 liradan alınıp 1.540,00 liradan satılıyor.
Etiketler : altın, altında son durum, çeyrek altın ne kadar, 27 Ağustos 2018
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.