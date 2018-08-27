ALTINDA SON DURUM...

Son aylarda Amerika ile yaşanan gerilim nedeniyle dolar dalgalanma gösterirken altın fiyatları da aynı dalgalanmayı gösteriyor. Altın kaç lira oldu sorusu altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. Ülkemizde küçük yatırımcının gözdesi altın fiyatlarında yükseliş trendi yavaşladı. Bugün yani 27 Ağustos'ta gram altının Kapalıçarşı'daki alış fiyatı 232,96 lira, satış fiyatı ise 233,06 lira oldu.