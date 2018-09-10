ALTINDA SON DURUM...

Altın en önemli yatırım araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan hareket altın fiyatlarını da etkiliyor. Altın fiyatları son durum bilgilerine göre gram altın 10 Eylül sabah saatlerinde 247 lira bandında işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Bu nedenle vatandaşların internette en çok araştırdığı konulardan biri güncel altın fiyatları. İşte güncel altın fiyatları…

10 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 395,91 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 405,41 lira

GRAM ALTIN: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 247,52 lira oldu

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını 1.635,00 liradan alınırken 1.655,00 liradan satılıyor.