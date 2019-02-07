ALTINDA SON DURUM...

Çeyrek ve gram altın en çok tercih edilen altınlar arasında yer alırken vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları gün içinde ufak değişimler yaşasa da yatay bir düzlemde ilerliyor. Uzmanlar ise altın fiyatlarındaki bu sakinliğin seçimlere kadar süreceğini söylüyor…

ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: 353,09 TL alış, 361,05 TL satış.

GRAM ALTIN: 218,98 TL alış, 219,03 TL satış.

YARIM ALTIN: 703,97 TL alış, 722,10 TL satış.

CUMHURİYET ALTINI: 1.459,00 TL alış, 1.481,00 TL satış.