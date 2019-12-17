ALTINDA SON DURUM...

Çeyrek altın, gram altın ve diğer altın türleri hakkında anlık bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden altın fiyatlarını araştırıyor. Altının gram fiyatı 278 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları...