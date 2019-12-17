ALTINDA SON DURUM...
Altın fiyatları...
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Çeyrek altın, gram altın ve diğer altın türleri hakkında anlık bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden altın fiyatlarını araştırıyor. Altının gram fiyatı 278 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları...
2019 yılının sonuna yaklaşılırken yılın son verilerine göre altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında araştırmalarına devam ediyor. İşte altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 17 ARALIK
Çeyrek Altın: 453 Lira
Yarım Altın: 905 Lira
Gram Altın: 278 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: Bin 853 Lira
Tam Altın: Bin 810 Lira
Etiketler : altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 17 Aralık 2019
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