ALTINDA SON DURUM...

Altın fiyatları yaşadığı yükselişler ve düşüşler sebebiyle merakla araştırılıyor. Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenler de ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı 293,72 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları...