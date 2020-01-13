ALTINDA SON DURUM...
Altın...
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Altın fiyatları yaşadığı yükselişler ve düşüşler sebebiyle merakla araştırılıyor. Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenler de ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı 293,72 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları...
Altın fiyatları haftasonu da yatırımcıların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293 lira oldu, yarım altın ise 958,93 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları son durum ne? İşte, altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 13 OCAK
Çeyrek altın: 479,63 Lira
Yarım altın: 958,93 Lira
Gram altın: 293,69 Lira
Cumhuriyet altını: 1.973,00 Lira
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 13 Ocak 2020
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