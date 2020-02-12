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ALTINDA SON DURUM...

ALTINDA SON DURUM...

Altın...

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Altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, salı kapanışta çeyrek altın 496,00 lira, Cumhuriyet altını 2.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 305,00 liradan işlem gördü. 12 Şubat’ta ise gram altın 303 liradan alınıyor, 303 liradan satılıyor.

12 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

 

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 303 liradan alınıyor, 303 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 485 liradan alınıyor, 497 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1941 liradan alınıyor, 1984 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 970 liradan alınıyor, 995 liradan satılıyor.

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