ALTINDA UFAK HAREKETLENME

Altın fiyatları yatırımcının merak ettiği konuların ilk sıralarında yer alırken altın son haftalarda küresel piyasaların da etkisiyle ufak hareketler yaşıyor. Altın yatırımcısının tercih ettiği en ufak birim olan gram altın 11 Ocak günü 225 lira bandında seyrediyor. İşte günün altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki hareket hızı geçtiğimiz aylara göre yavaşladı. Altın fiyatlarındaki ufak dalgalanma ile birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Geçen sene yatırımcısına en çok kar getiren altın bu sene de yatırımcısını yüzünü güldürecek mi sorusu merak konusu. 11 Ocak tarihli altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 11 OCAK

Çeyrek altın 11 Ocak tarihinde, 360,75 TL'den alınıp, 368,96 TL'den satılıyor.

Gram altın ise 225,12 TL'den alınırken 225,16 TL'den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.495,00 TL'den alınırken, 1.518,00 TL'den satılıyor.

Yarım altın ise 719,25 TL'den alınıyor ve 737,92 TL'den satılıyor.