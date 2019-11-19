ALTINDA UFAK HAREKETLİLİK!

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Bu alana yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,80 lira oldu. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında güncel durum…

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 19 KASIM

Çeyrek Altın: 439 Lira

Yarım Altın: 878 Lira

Gram Altın: 269 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: Bin 798 Lira

Tam Altın: Bin 756 Lira