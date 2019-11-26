ALTINDA UFAK HAREKETLİLİK!
Altın...
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Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…
Altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlenmeler ve dünyadaki gelişmelerle birlikte ufak değişimler yaşıyor. Yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. 431,05 liradan alınan çeyrek altın 441,06 liradan satılıyor. İşte altın fiyatlarında güncel durum…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 26 KASIM
ÇEYREK ALTIN: 441,05 Lira
YARIM ALTIN: 881,07 Lira
GRAM ALTIN: 268,59 Lira
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 26 Kasım 2019
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