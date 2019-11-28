ALTINDA UFAK HAREKETLİLİK!

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…