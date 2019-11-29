ALTINDA UFAK HAREKETLİLİK!
Altın fiyatları...
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Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. İşte haftanın kapanış gününde güncel altın fiyatları...
Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. İşte altında güncel rakamlar…
ALTIN FİYATLARI 29 KASIM
Çeyrek altın: 441,98
Gram altın: 270,08
Yarım altın: 883,87
Cumhuriyet Altını: 1.817,00
Etiketler : Altın fiyatları, ufak hareketlilik, altın ne kadar oldu, 29 Kasım 2019
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