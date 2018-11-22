ALTINDA YATAY SEYİR

Altın fiyatlarındaki ateşli dönem geride kaldı ve bir süredir altın fiyatları yatay seyirde işlem görüyor. 22 Kasım tarihinde yani bugün, gram altın 209,93 TL’den alınırken, 210 TL’den satılıyor. Yatırım için tercih edilen altın türlerinden olan çeyrek altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz…

22 KASIM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 21 Kasım tarihinde, 336,07 TL'den alınıp, 343,72 TL'den satılıyor.

Gram altın ise 209,92 TL'den alınırken 209,98 TL'den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.391,00 TL'den alınırken, 1.412,00 TL'den satılıyor.

Yarım altın ise 670,03 TL'den alınıyor ve 687,45 TL'den satılıyor.