ALTINDA YATAY SEYİR!

Altın fiyatları bu haftaya da sakin başladı. Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının gramında birkaç liralık bir değişim oldu. Yatırımlarını altın üzerine planlayanların merakla araştırdıkları altın fiyatları ne durumda? Peki çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte son rakamlar…

ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında 19 Aralık rakamları şu şekilde;

Hediyeleşmek ve yatırım için alınan gram altın 214,1 TL'den alınırken 214,4 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın ise 346 TL'den alınıyor, 350 TL'den ise satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 691 TL olarak görülürken, 701 TL'den ise satılıyor.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 1.414,00 TL, satış fiyatı ise 1.433,00 TL'den işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kaybıyla 214,6 liradan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybıyla 214,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını da 1.433 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.250,4 dolardan işlem görüyor.

“ALTIN FİYATLARINI FED İZLEYECEĞİ POLİTİKA BELİRLEYECEK”

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın konferansındaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, şunları kaydetti: “Fed’in gelecek yıl izleyeceği yola ilişkin işaretler ve güncelleyeceği ekonomik projeksiyonlar, altın fiyatlarının yönü açısından önemli olacak. Fed, faiz artırımı yapsa bile açıklamaların güvercin tonda olabileceğini düşünüyoruz. Fed, faiz artırsa da artırmasa da altın fiyatlarının olumsuz yönde etkilenmeyeceğini öngörüyoruz.” Yurt içinde altının gram fiyatının yükselişlerini sürdürebilmesi için teknik olarak 217 lirayı kırması gerektiğini ifade eden Memiş, geri çekilmelerde ise 212 liranın takip edileceğini söyledi.