ALTINDA YATAY SEYİR

Altın fiyatları güncel gelişmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Gündemsel gelişmeler ve dövizdeki dalgalanmalarla şekillenen gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. 20 Aralık tarihinde 212 lira bandında seyrediyor. İşte altın fiyatlarında güncel durum...

Altın fiyatlarındaki değişkenlik son günlerde yerini yatay bir seyre bıraktı. Çeyrek ve gram altın fiyatlarında dolar kurundaki dalgalanmayla ufak değişiklikler yaşansa da altın fiyatları geçtiğimiz aylara göre stabil bir çizgide ilerliyor. Altının gramı bu sabah 212 lira dolaylarında seyrediyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 20 ARALIK

20 Aralık tarihinde altının gramı 212,43 TL’den alınırken, 212,57 TL’den satılıyor. En çok tercih edilenlerden olan çeyrek altın ise 341,85 TL’den alınıyor ve 349,63 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altınında son durum ise alış fiyatı 1.416,00 TL, satış fiyatı ise 1.437,00 TL.