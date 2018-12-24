ALTINDA YATAY SEYİR!

Geçtiğimiz haftayı hafif bir yükseliş ile tamamlayan altın fiyatları 24 Aralık Pazartesi gününe yatay seyirde başladı. Altın fiyatları yaz sezonuna oranla bu günlerde durgun. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...