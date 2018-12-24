ALTINDA YATAY SEYİR!
Yeni haftaya böyle başladı...
A+A-
Geçtiğimiz haftayı hafif bir yükseliş ile tamamlayan altın fiyatları 24 Aralık Pazartesi gününe yatay seyirde başladı. Altın fiyatları yaz sezonuna oranla bu günlerde durgun. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ve altın hediye etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarının hızlı hareketi son haftalarda duruldu ve altın fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Gram altın güne 215 lira seviyelerinde başladı. Güncel çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları haberimizde.
ALTIN FİYATLARI 24 ARALIK
Çeyrek altın 24 Aralık tarihinde, 340,73 TL’den alınıp, 348,49 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 215,31 TL’den alınırken 215,36 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.409,00 TL’den alınırken, 1.431,00 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 679,33 TL’den alınıyor ve 696,97 TL’den satılıyor.
Etiketler : altın fiyatları, altın ne kadar oldu, 24 Aralık 2018, çeyrek altın, yarım altın
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.