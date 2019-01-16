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ALTINDA YATAY SEYİR

ALTINDA YATAY SEYİR

Altın fiyatları...

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Altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan gündemsel gelişmelerle dalgalanma yaşayan altın fiyatları yeniden yatay bir seyir izlemeye başladı. Altının gramı 16 Ocak'ta 226 TL bandından ilerliyor. İşte günün güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Küresel piyasalardaki değişimler altın fiyatlarını etkiledi. Altın fiyatları, Almanya´dan gelen zayıf veriler ve Brexit anlaşması oylaması etkisiyle hafif düştü. İşte 16 Ocak tarihli güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 16 OCAK

GRAM ALTIN

Alış 226,01 TL Satış 226,05 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 362,47 TL Satış 370,71 TL

YARIM ALTIN

Alış 722,68 TL Satış 741,43 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.500,00 TL Satış 1.521,00 TL

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