ALTINDA YATAY SEYİR!

Haftalardır yaz aylarındaki dalgalanmanın altında bir periyotta ilerleyen altın fiyatları haftaya yatay seyirde başladı. Gram altının fiyatı 224 lira, çeyrek altının fiyatı ise 365 lira seviyelerinde.

Geçtiğimiz hafta, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,81’lik artışla 223,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,81’lik kazançla bin 494 liraya yükseldi. 18 Şubat pazartesi günü ise gram altının fiyatı 224 lira. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 18 ŞUBAT

GRAM ALTIN: Alış 224,22 TL Satış 224,27 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 357,18 TL Satış 365,23 TL

YARIM ALTIN: Alış 712,12 TL Satış 730,47 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.477,00 TL Satış 1.499,00 TL