ALTINDA YATAY SEYİR

19 Şubat altın fiyatları merak konusu… Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ve altın hediye etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarının hızlı hareketi son haftalarda duruldu ve altın fiyatları yatay bir seyir izlemeye başladı. İşte çeyrek ve gram altında günün fiyatları…

19 Şubat tarihinde altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ve altın hediye etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarının hızlı hareketi son haftalarda duruldu ve altın fiyatları yatay bir seyir izlemeye başladı. İşte çeyrek ve gram altında günün fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 226,11 TL Satış 226,16 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 360,88 TL Satış 369,02 TL

YARIM ALTIN

Alış 719,51 TL Satış 738,04 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.493,00 TL Satış 1.516,00 TL

ALTIN DÜN GÜNÜ NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı’da 226,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,80 liradan, bin 493 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 514 liradan, 206,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210,70 liradan, bin 459 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 479 liradan, 730 liradan alınan Yarım Ziynet 740 liradan ve 365 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satıldı.