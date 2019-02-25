ALTINDA YATAY SEYİR
Altın yeni haftaya böyle başladı...
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Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirde başladı. Anbean takip edilen güncel çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde. Geçtiğimiz aylarda yatırımcısına uzun vadede kazandıran ancak anlık değişimlerle yer yer kaybettiren altın fiyatlarında güncel rakamlar ne durumda?
ALTIN FİYATLARI 25 ŞUBAT
GRAM ALTIN
Alış 227,24 TL Satış 227,29 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış 363,36 TL Satış 371,55 TL
YARIM ALTIN
Alış 724,44 TL Satış 743,10 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.500,00 TL Satış 1.523,00 TL
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