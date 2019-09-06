ALTINDA YATAY SEYİR!

Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatlarının günlerdir yükseliyor. Bugüne yatay bir seyirde başlayan altının gram fiyatı 277,19 lira. Peki Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 6 EYLÜL

Gram altın: 277,19 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 1.863,00 Lira

Yarım altın: 905,07 lira

Çeyrek Ziynet: 452,54 lira