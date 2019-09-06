ALTINDA YATAY SEYİR!
Altın fiyatları...
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Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatlarının günlerdir yükseliyor. Bugüne yatay bir seyirde başlayan altının gram fiyatı 277,19 lira. Peki Çeyrek altın ne kadar?
ALTIN FİYATLARI 6 EYLÜL
Gram altın: 277,19 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: 1.863,00 Lira
Yarım altın: 905,07 lira
Çeyrek Ziynet: 452,54 lira
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