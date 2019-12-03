ALTINDA YATAY SEYİR!

Altın fiyatları 3 Aralık Salı günü en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Son on gündür yatay seyrini devam ettiren altın fiyatları, bugün de aynı seyrini devam ettiriyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler fiyatlardaki son durumu merak ediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 3 Aralık Salı günü gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. On gündür devam eden yatay yönlü seyir, bugün de etkisini sürdürüyor. Özellikle küçük yatırımcının gözdesi gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum merakla araştırılıyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, 3 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın ne kadar, kaç TL? Günün ilk saatleri itibariyle yatırımcılar bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz hafta yatay yönlü seyrini sürdüren gram altın fiyatları bu hafta da yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın fiyatları bugün 269 lira seviyesinden serbest piyasada işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 3 Aralık Salı günü başta küçük yatırımcı olmak üzere yatırımcıların yakın markajında… Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Fiyatlardaki genel seyrinde etkisine bağlı olarak çeyrek altın fiyatları yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Çeyrek altın 431 lira alış fiyatı ve 441 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını

1.790,00

1.817,00

Yarım Altın

860,59

882,85