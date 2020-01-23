ALTINDA YATAY SEYİR!

Altın fiyatları yaşadığı yükselişler ve düşüşler sebebiyle merakla araştırılıyor. Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenler de ”altın ne kadar” sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı 296,89 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 23 OCAK

Çeyrek altın: 484,53 Lira

Yarım altın: 484,53 Lira

Gram altın: 296,89 Lira

Cumhuriyet altını: 1.993,00 Lira