ALTINDA YATAY SEYİR!

30 Ocak altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yatay seyrederek 301,40 liradan işlem gördü.