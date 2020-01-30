ALTINDA YATAY SEYİR!
Altın...
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30 Ocak altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yatay seyrederek 301,40 liradan işlem gördü.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 302 liradan alınıyor, 302 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 484 liradan alınıyor, 496 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 1937 liradan alınıyor, 1980 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 968 liradan alınıyor, 993 liradan satılıyor.
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