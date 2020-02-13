ALTINDA YATAY SEYİR!
Altın...
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Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenler de ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Çin'de corona virüsü salgınından dolayı belirtilen vaka sayısının azalması ile altın fiyatları yatay ilerliyor. Altının gram fiyatı 304 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan virüs salgınına bağlı olarak sert yükseldi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın: 494 Lira
Yarım altın: 994 Lira
Gram altın: 304,20 Lira
Cumhuriyet altını: 2 bin 24 Lira
Tam altın: bin 978 lira
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