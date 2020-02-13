ALTINDA YATAY SEYİR!

Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenler de ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Çin'de corona virüsü salgınından dolayı belirtilen vaka sayısının azalması ile altın fiyatları yatay ilerliyor. Altının gram fiyatı 304 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar?