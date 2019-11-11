ALTINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET!

Altın fiyatları 11 Kasım Pazartesi günü yani haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü trendle başladı. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Öte yandan gözler yatırımcının gözdesi gram ve çeyrek altın fiyatlarında… Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, güncel 11 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatları günün ilk ışıklarıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta genel itibariyle aşağı yönlü trendin gözlemlendiği gram ve çeyrek altın fiyatları, yeni haftaya yukarı yönlü seyirle başladı. En çok merak edilen parametrelerin başında ise gram altın ve çeyrek altın fiyatları geliyor. Bu bağlamda ise başta yatırımcılar “Gram altın ne kadar?” ve “Çeyrek altın ne kadar?” sorularının cevabını araştırıyor. İşte, 11 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı 270 lira seviyesinden kapatan gram altın fiyatları yeni haftaya yukarı yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada gram altının 271 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatlarında olduğu gibi özelikle küçük yatırımcının gözdesi olan çeyrek altın fiyatları da günün merak edilenleri arasında yer alıyor. Bilindiği üzere çeyrek altın, serbest piyasada öğle saatleriyle birlikte Kapalıçarşı odaklı olarak güncelleniyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar? Hemen belirtelim ki çeyrek altın bugün 433 lira alış ve 443 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını

1.796,00

1.823,00

Yarım Altın

864,07

886,42