ALTINDA YÜKSEK SEYİR DEVAM EDİYOR!

Altında yüksek seyir devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik bugün de yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Hafta başından itibaren artışa devam eden altın fiyatları dün günü 231 liradan kapadı. Bugüne hafif bir düşüşle başlayan altının gram fiyatı 229,7 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 20 Mart altın fiyatları...

Hafta başından itibaren yükseliş trendine giren altın fiyatları dün günü yüzde 0,79 artışla 231 liradan tamamladı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte 20 Mart güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 20 MART

Gram altın: 229.7

Çeyrek Altın: 379 lira

Tam altın: 1518

Cumhuriyet altını: 1546 lira

Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.305,5 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR FED FAİZ KARARINI TAKİP EDECEK

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Brezilya Merkez Bankasının (BCB) faiz kararının takip edileceğini söyledi.

Fed’in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini belirten analistler, Fed üyelerinin makroekonomik göstergeler ve faiz seviyesine ilişkin öngörüleri ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının altın fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 227 liranın destek, 230 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 377,00 lira, Cumhuriyet altını 1.542,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 231,00 liradan işlem gördü.