ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR!

Altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlenmeler ve dünyadaki gelişmelerle birlikte değişimler yaşıyor. Son dönemde yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. İşte altın fiyatlarında güncel durum...

Altın fiyatları haftanın son gününde yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından merakla araştırılıyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 283 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 283,20 liradan, bin 865 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 886 liradan, 258 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 262 liradan, bin 822 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 842 liradan, 911 liradan alınan Yarım Ziynet 921 liradan ve 456 liradan alınan Çeyrek Ziynet 461 liradan satıldı.

Çeyrek Altın: 461 Lira

Gram Altın: 283 Lira

Yarım Altın: 921 Lira