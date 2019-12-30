ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR!
Yılın son günlerinde altın...
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Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın 289 lira, çeyrek altın 473 lira ve Cumhuriyet altını 1.945 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2019 anlık ve güncel altın fiyatları...
2019 yılını kapatmaya hazırlanan piyasalarda, gram altın geride bıraktığımız haftadan bu yana başladığı yükseliş grafiğini yılın son haftasında da sürdürüyor.
Altının gram fiyatı, bu sabah 289 lira seviyelerinde bulunuyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 473 liradan, Cumhuriyet altını da 1.945 liradan satılıyor.
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