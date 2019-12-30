ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR!

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın 289 lira, çeyrek altın 473 lira ve Cumhuriyet altını 1.945 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2019 anlık ve güncel altın fiyatları...