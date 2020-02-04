ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR!

Altın fiyatları güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Geçtiğimiz günlerde yaşanan tarihi yükselişin ardından altın fiyatları artmaya devam ediyor. 4 Şubat’ta gram altın 302 liradan alınıyor, 302 liradan satılıyor. Çeyrek altın 483 liradan alınıyor, 496 liradan satılıyor.

4 Şubat 2020 altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Yatırımcılar güncel fiyatları takip ediyor, bu rakamlara göre hareket ediyorlar. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.021,00 lira oldu. 4 Şubat altın fiyatları haberimizde sizlerle.

4 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 302 liradan alınıyor, 302 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 483 liradan alınıyor, 496 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1935 liradan alınıyor, 1978 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 967 liradan alınıyor, 992 liradan satılıyor.