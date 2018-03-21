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ALTINI OLANLAR DİKKAT!

ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Gram altın rekor kırdı!

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Gram altın 167,4 lira tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
 

Altının gram fiyatı 167,4 lira ile tüm zamanların en  yüksek seviyesini gördü. 
 
Güne pozitif  başlayan ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış  ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek  seviyesi olan 167,4 liraya kadar yükseldi. Altının gram fiyatı saat 16.45  itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 167,2 liradan, altının  ons fiyatı da yüzde 0,9 artışla 1.323 dolardan işlem görüyor.
 
Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa  Komitesi (FOMC) toplantısı kararları öncesinde altın fiyatlarının yükseliş  eğiliminde hareket ettiğini kaydetti. Fed'in politika faizini 25 baz puan  artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmesine kesin gözüyle bakıldığını  belirten analistler, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği  basın toplantısının da izlenmesi gerektiğini söyledi.
   
Analistler, Powell'ın açıklamaları ve Fed üyelerinin 2018 yılının  tamamına ilişkin faiz beklentilerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili  olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 164 liranın destek,  167,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
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