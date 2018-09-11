ALTINI OLANLAR DİKKAT!

11 Eylül salı günü altın fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz ay başlayan yükseliş altın fiyatları ile ilgili heyecanı arttırdı. Altın kaç lira? Güncel altın fiyatları ne? Gram altın ne kadar oldu? İşte yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları ne durumda sorusunun cevabı…

KAPALI ÇARŞI’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?



Çeyrek altın alış fiyatı 396,73 lira satış fiyatı 405,92 lira oldu

GRAM ALTIN AÇ TL?

Gram altın alış fiyatı 2048,75 lira, satış fiyatı 248,01 lira oldu

CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM



Cumhuriyet altını 1.635,00 liradan alınırken 1.655,00 liradan satılıyor. Ayrıca 24 ayar külçe altının gram fiyatı bir gün öncesine göre yüzde 0,12 artışla 248,50 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINA UZMANLAR NE DİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem göreceğini tahmin ederek, “Gram altında yeni pozisyon almak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını bekleyeceğiz. Altının gram fiyatında bu hafta 227 lirayı destek, 257 lirayı ise direnç konumunda olacak.” değerlendirmesinde bulundu. Memiş, yurt içinde 2. çeyrek büyüme, yurt dışında ise İngiltere’de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.