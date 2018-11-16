ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın düşüşe geçti!
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Altın fiyatlarında dövizle beraber düşüş gözlendi. Altın fiyatlarındaki düşüş düne göre gram altında 2 TL gibi bir fark oluşturdu. İşte 16 Kasım altın fiyatları ve gram ve çeyrek altında son rakamlar...
Altın fiyatları gündemdeki gelişmelerden etkileniyor. Güncel altın fiyatlarında düne göre önemli bir düşüş gözlendi. Dün günün aynı saatlerinde 212 TL bandında ilerleyen altın fiyatları, bu sabah 210 TL bandından işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında son durum ve ekonomideki gelişmeler…
16 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın 15 Kasım tarihinde, 337,59 TL'den alınıp, 345,28 TL'den satılıyor.
Gram altın ise 209,86 TL'den alınırken 210,14 TL'den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.401 TL'den alınırken, 1.422 TL'den satılıyor.
Yarım altın ise 673,06 TL'den alınıyor ve 690,56 TL'den satılıyor.
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