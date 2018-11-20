ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın fiyatları hareketsiz!
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Altın fiyatlarında yaz ortalarında yaşanan büyük yükseliş geçtiğimiz haftalarda yönünü düşüşe çevirdi ancak altın halen sene başına göre oldukça yüksek fiyatlarda seyrediyor. Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de altın fiyatları. Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Son dönemde düşüş yaşayan altında, gram fiyat bugün, 209,25 TL alış, 209,29 TL satış olarak görülüyor.
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe hareketsiz girdi. Geçtiğimiz aylarda yaşanan ani yükselişten sonra altın fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanmadı. Ancak günbegün değişimler oluyor. İşte 20 Kasım 2018 altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI – 20 KASIM
Çeyrek altın 20 Kasım tarihinde, 334,85 TL’den alınıp, 342,48 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 209,22 TL’den alınırken 209,29 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.383,00 TL’den alınırken, 1.404,00 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 667,60 TL’den alınıyor ve 684,95 TL’den satılıyor.
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