ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatlarında yaz ortalarında yaşanan büyük yükseliş geçtiğimiz haftalarda yönünü düşüşe çevirdi ancak altın halen sene başına göre oldukça yüksek fiyatlarda seyrediyor. Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de altın fiyatları. Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Son dönemde düşüş yaşayan altında, gram fiyat bugün, 209,25 TL alış, 209,29 TL satış olarak görülüyor.