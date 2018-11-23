ALTINI OLANLAR DİKKAT!

23 Kasım 2018 tarihinde Kapalı Çarşı gram altın çeyrek altın fiyatları, bugün en düşük 209 lira en yüksek 1,439 lira olurken, son durum nasıl? Dün dalgalı seyir işleyen piyasa, yüzde 0,28 oranında yükseliş içerisinde.

Altın piyasası, 23 Kasım sabah saatlerinde hafif yükseliş içerisinde olurken, Kapalı Çarşı'da son durum nasıl; Cumhuriyet altını, yarım altın kaç lira üzerinden işlem görüyor?

Ekonomi uzmanlarının açıklamalarına göre FED'ın para politikası, ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, Amerika'da teşviklerin azalmasın gibi faktörler altın piyasasını güvenilir liman olarak gösteriyor. Güvenilir liman olarak görülen altın piyasası uluslararası piyasalarda altın ons değerinin yükselişine sebep oluyor.

Uzmanlar, ABD’de Şükran Günü olması sebebiyle bugün ve yarın veri akışı sakin görünürken haber akışında gelecek açıklamalar fiyatlamalarda önemli olabilir. Bunun dışında Dolar endeksinin 97 seviyesinden geri çekilmesiyle güç bulan ons altında sakin veri ve haber akışında yatay seyri gözlemlenmekte, açıklamasında bulundu. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, 23 Kasım sabah saatlerinde alış 209 TL, satış 209 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, Kapalı Çarşı'da 23 Kasım günü alış 334 TL, satış 341 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, 23 Kasım Cuma günü alış 1,386 TL, satış 1,407 Türk Lirası.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, Kapalı Çarşı'da 23 Kasım Cuma günü alış 666 TL, satış 683 Türk Lirası.

14 ayar altın ne kadar?

14 ayar altın, alış 119 TL, satış 119 Türk Lirası.

18 ayar altın ne kadar?

18 ayar altın, 23 Kasım günü alış 190 TL, satış 190 Türk Lirası.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, 23 Kasım 2018 tarihinde alış 1,418 TL, satış 1,439 Türk Lirası.