ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Yatırımlarını altın üzerine planlayanların merakla araştırdıkları altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatlarında yaz ortalarında yaşanan büyük yükseliş geçtiğimiz haftalarda yönünü düşüşe çevirdi ancak altın halen sene başına göre oldukça yüksek fiyatlarda seyrediyor. İşte değişkenlik gösteren altın fiyatlarında son durum...

3 Aralık altın fiyatları merak konusu… Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ve altın hediye etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarının hızlı hareketi son haftalarda duruldu ve altın fiyatları yatay bir seyir izlemeye başladı. İşte çeyrek ve gram altında günün fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM – 3 ARALIK

Çeyrek altın 3 Aralık tarihinde, 324,66 TL'den alınıp, 332,58 TL'den satılıyor.

Gram altın ise 204,18 TL'den alınırken 204,25 TL'den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.340,00 TL'den alınırken, 1.361,00 TL'den satılıyor.

Yarım altın ise 647,30 TL'den alınıyor ve 664,51 TL'den satılıyor.