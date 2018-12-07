ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altını yatırım aracı olarak kullananların gözü altın fiyatlarında. Analistler altın fiyatlarında düşüşler gözlemlenebileceğini dile getirdi. Bugün gram altın 213 liradan işlem görüyor. İşte son rakamlar…

7 ARALIK ALTIN FİYATLARI

7 Aralık tarihinde gram altın 213 TL’den alınıyor ve 213,20 TL’den satılıyor.

En çok tercih edilenlerden olan çeyrek altının alış fiyatı ise 343 TL. Çeyrek altının satış fiyatı 348TL olarak görülüyor.

Yarım altında 686 TL alış fiyatı, 696 TL satış fiyatı olarak belirlendi.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 213 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,20 liradan, bin 404 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 425 liradan, 194 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198 liradan, bin 372 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 392 liradan, 686 liradan alınan Yarım Ziynet 696 liradan ve 343 liradan alınan Çeyrek Ziynet 348 liradan satılıyor.