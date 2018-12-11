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ALTINI OLANLAR DİKKAT!

ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altında son durum...

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Çeyrek ve gram altın fiyatları hem altın hediye edecekler hem de altına yatırım yapmayı planlayanlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor, geçtiğimiz aylarda hızla yükselen altın fiyatları sonrasında bir süre düşüş yaşasa da son haftalarda bir miktar daha yükseldi. İşte altın fiyatlarında son durum…

11 ARALIK ALTIN FİYATLARI

11 Aralık tarihinde gram altın 213,42 TL’den alınıyor ve 213,48 TL’den satılıyor.

En çok tercih edilenlerden olan çeyrek altının alış fiyatı ise 341,23 TL. Çeyrek altının satış fiyatı 349,20 TL olarak görülüyor.

Yarım altında 680,32 TL alış fiyatı, 698,39 TL satış fiyatı olarak belirlendi.

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