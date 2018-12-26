ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatlarının hızlı yükselişi son buldu. Altın fiyatları yaklaşık 40 gündür yatay seyre devam ediyor fakat altın dün 8 haftanın en yüksek seviyelerinden birini gördü. Peki 26 Aralık'ta gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son rakamlar...