ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altında son durum...
Altın fiyatlarının hızlı yükselişi son buldu. Altın fiyatları yaklaşık 40 gündür yatay seyre devam ediyor fakat altın dün 8 haftanın en yüksek seviyelerinden birini gördü. Peki 26 Aralık'ta gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son rakamlar...
Gram altının fiyatı güne 216 lira seviyelerinde başladı. Dün yaklaşık 8 haftanın en yüksek seviyesi olan 218,3 lirayı gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 primle 216,1 liradan tamamladı. Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazancıyla 216,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 356 lira, Cumhuriyet altını da 1.452 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK
Çeyrek altın 26 Aralık tarihinde, 344,02 TL'den alınıp, 351,85 TL'den satılıyor.
Gram altın ise 216,47 TL'den alınırken 216,55 TL'den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.425,00 TL'den alınırken, 1.447,00 TL'den satılıyor.
Yarım altın ise 685,89 TL'den alınıyor ve 703,70 TL'den satılıyor.
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