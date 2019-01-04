ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatlarında gözlenen yükseliş dalgalanma hareketiyle birlikte sürüyor. Çeyrek ve gram altının kaç lira olduğu araştırılıyor. Altın fiyatları, yatırımcıların küresel büyüme endişeleri ve hisse senedi piyasalarında görülen düşüş endişeleriyle güvenli liman arayışı etkisiyle yükseliyor. İşte güncel altın fiyatları...