ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Yükselişteki altın fiyatları...
A+A-
Altın fiyatlarında gözlenen yükseliş dalgalanma hareketiyle birlikte sürüyor. Çeyrek ve gram altının kaç lira olduğu araştırılıyor. Altın fiyatları, yatırımcıların küresel büyüme endişeleri ve hisse senedi piyasalarında görülen düşüş endişeleriyle güvenli liman arayışı etkisiyle yükseliyor. İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında dövizdeki yükselişle ve küresel piyasaların etkisiyle yükseliş meydana geliyor. Altın fiyatları kaç lira oldu sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor. Altının gram fiyatı bugün serbest piyasalarda 226 TL bandından işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI 4 OCAK
İstanbul Kapalıçarşı’da 226,67 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,72 liradan, 1.504,00 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1.527,00 liradan, 207 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207,91 liradan, bin 463 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 483 liradan, 732 liradan alınan Yarım Ziynet 742 liradan ve 366 liradan alınan Çeyrek Ziynet 371 liradan satılıyor.
Etiketler : Altın fiyatları, yükseliş, 4 Ocak 2019, çeyrek altın ne kadar, gram altın, yarım altın
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.