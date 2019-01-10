ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Geçen sene yatırımcısına en çok kar getiren altın bu sene de yatırımcısını yüzünü güldürürken, hediyelik almak isteyen vatandaşları ise kara kara düşündürüyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri çerçevesinde meydana gelen gelişmelerle dalgalanma yaşadı. Çeyrek, gram ve yarım altın Türkiye'de birçok kişi tarafından tercih edilen yatırım araçları arasında yer alırken altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu merakla araştırılırken altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki hızlı hareket durdu ancak küresel piyasalarda altının yükselişi sürüyor ve bu yükseliş iç piyasadaki yatırımcıya da kazandırıyor. Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? İşte 10 Ocak tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 10 OCAK

Gram altın 228,43 TL'den alınırken, 228,47 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın en çok tercih edilenler arasında yer alıyor ve 363,89 TL'den alınıp, 372,17 TL'den satılıyor.

Yarım altın 725,51 TL'den alınıyor, 744,34 TL satılıyor.

Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 1.507,00 TL, satış fiyatı 1.530,00 TL.