ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın fiyatları yeni haftaya böyle başladı...
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Son günlerde dalgalı hareket eden altın fiyatları geçtiğimiz hafta düşüş yaşadı. Uzmanlar altın fiyatlarının döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenip dalgalı hareket edeceğini öngörüyor. Peki çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 21 Ocak güncel rakamlar...
Altın yatırımcısı gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. Döviz fiyatlarındaki dalgalanma geçtiğimiz hafta altını de etkiledi. Geçen hafta, borsa yatırımcısına kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Gram altın 21 Ocak Pazartesi gününe 219 lira bandında başladı. İşte çeyrek altın fiyatı…
ALTIN FİYATLARI 21 OCAK
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 219,0401 TL Satış 219,2784 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 352,4500 TL Satış 360,4700 TL
YARIM ALTIN
Alış 702,6900 TL Satış 720,9400 TL
TAM ALTIN
Alış 1.409,7900 TL Satış 1.437,4600 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.460,0000 TL Satış 1.482,0000 TL
ONS ALTIN
Alış 1.280,67 TL Satış 1.280,98 TL
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