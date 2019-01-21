ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Son günlerde dalgalı hareket eden altın fiyatları geçtiğimiz hafta düşüş yaşadı. Uzmanlar altın fiyatlarının döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenip dalgalı hareket edeceğini öngörüyor. Peki çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 21 Ocak güncel rakamlar...